Апелляционный суд подтвердил решение выдать Германии украинца по делу Северного потока

Фото: ANSA

Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию по делу о саботаже газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года. Решение подтвердил адвокат задержанного. Сообщило итальянское агентство новостей ANSA.

Сергей Кузнецов был арестован 21 августа недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируется участие в подрыве газопроводов, соединяющих Россию и Германию через Балтийское море.

Защита украинца, которую представляет адвокат Никола Канестрини, объявила о новой апелляции в Верховный Кассационный Суд. По его словам, в ходе разбирательства были допущены "серьезные процессуальные нарушения, которые ставят под угрозу его легитимность и соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры".

Он отметил, что существуют опасения относительно возможности использования документов из разбирательств, которые уже были признаны недействительными кассационным судом.

Адвокат также указал на то, что "процессуальные и тюремные гарантии в государстве-заявителе" не были надлежащим образом проверены. Кроме того, суд не учел "аспекты функционального иммунитета и политический характер предполагаемого преступления – саботажа".

17 октября польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков.