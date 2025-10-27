Апелляционный суд подтвердил решение выдать Германии украинца по делу Северного потока
Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию по делу о саботаже газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года. Решение подтвердил адвокат задержанного. Сообщило итальянское агентство новостей ANSA.
Сергей Кузнецов был арестован 21 августа недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируется участие в подрыве газопроводов, соединяющих Россию и Германию через Балтийское море.
Защита украинца, которую представляет адвокат Никола Канестрини, объявила о новой апелляции в Верховный Кассационный Суд. По его словам, в ходе разбирательства были допущены "серьезные процессуальные нарушения, которые ставят под угрозу его легитимность и соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры".
Он отметил, что существуют опасения относительно возможности использования документов из разбирательств, которые уже были признаны недействительными кассационным судом.
Адвокат также указал на то, что "процессуальные и тюремные гарантии в государстве-заявителе" не были надлежащим образом проверены. Кроме того, суд не учел "аспекты функционального иммунитета и политический характер предполагаемого преступления – саботажа".
17 октября польский суд отказал Германии в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков.
- Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года. На тот момент они не работали из-за полномасштабной российской агрессии, но были заполнены газом.
- В ЕС сразу же подозревают умышленную диверсию и начали расследование. Швеция, Дания и Германия начали отдельное расследование события.
- В августе 2024 года издание WSJ опубликовало обширную статью, в которой обвинила Украину в подрыве на "Северных потоках". В офисе президента. опровергли причастность Украины до диверсии.
- В июле 2025 года ЕС ввел санкции, запретив эксплуатацию этих трубопроводов.
