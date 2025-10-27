Апеляційний суд підтвердив рішення видати Німеччині українця у справі Північного потоку

Фото: ANSA

Італійський апеляційний суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини у справі про саботаж газопроводу Північний потік у вересні 2022 році. Рішення підтвердив адвокат затриманого. Про це повідомило італійське видання ANSA.

Сергія Кузнецова було заарештовано 21 серпня поблизу Ріміні за європейським ордером на арешт. Йому інкримінують участь у підриві газопроводів, які сполучали Росію та Німеччину через Балтійське море.

Захист українця, який представляє адвокат Нікола Канестріні, оголосив про нову апеляцію до Верховного Касаційного Суду. За його словами, провадження "має серйозні процесуальні порушення, які ставлять під загрозу його легітимність та дотримання принципів належної правової процедури".

Він зазначив, що існують занепокоєння щодо можливості використання документів із проваджень, які вже були визнані недійсними касаційним судом.

Адвокат також вказав, що "процесуальні та тюремні гарантії в державі-запитувачі" не були ефективно перевірені. Крім того, суд не взяв до уваги "аспекти функціонального імунітету та політичний характер ймовірного злочину саботажу".

17 жовтня польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця Володимира Журавльова, підозрюваного у підриві Північних потоків.