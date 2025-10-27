Politico: ЕС начал думать о "плане Б" после блокирования Бельгией репарационного кредита
Европейский Союз будет вынужден привлечь десятки миллиардов евро в виде общего долга для поддержки Украины, если Бельгия не разблокирует механизм "репарационного кредита" с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза.
Без новой финансовой помощи у Украины могут возникнуть серьезные трудности уже в конце первого квартала 2026 года.
Бельгия получила юридическое предложение Еврокомиссии по использованию российских активов, большинство из которых физически находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, только утром 23 октября перед саммитом Евросоюза. В такой ситуации было трудно ожидать, что премьер Барт де Вевер сразу подпишет документ, что может подвергнуть Бельгию финансовым рискам, пишет Politico.
Когда стало понятно, что Бельгия не снимает свои предостережения, несколько лидеров ЕС подняли вопрос общего долга.
Однако насколько серьезным является это предложение – не известно, учитывая серьезную задолженность многих стран Евросоюза.
Большинство стран Евросоюза считают использование российских активов самым лучшим вариантом, а двое собеседников издания предположили, что общий долг предложили просто как "страшилку".
"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? [Репарационный заем] это единственное, что у нас есть. И мы должны быть честными в этом отношении", – сказал четвертый дипломат.
Кроме плана "Б" в виде общего долга, существует еще и третий вариант – прекращение финансовой поддержки Украины, но его поддерживает только Венгрия.
Окончательное решение лидеров ЕС должно быть принято не позднее 18 декабря.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать по 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го до 2028-го, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.
