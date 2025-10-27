Politico: ЄС почав думати над "планом Б" після блокування Бельгією репараційного кредиту
Фото: depositphotos.com

Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, якщо Бельгія не розблокує механізм "репараційного кредиту" з використанням заморожених російських активів. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.

Без нової фінансової допомоги в України можуть виникнути серйозні труднощі вже наприкінці першого кварталу 2026 року.

Бельгія отримала юридичну пропозицію Єврокомісії щодо використання російських активів, більшість з яких фізично знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear, лише вранці 23 жовтня перед самітом Євросоюзу. У такій ситуації було важко очікувати, що прем'єр Барт де Вевер одразу підпише документ, що може наразити Бельгію на фінансові ризики, пише Politico.

Читайте також
Прем'єр Бельгії про блокування репараційного кредиту: Ми не погані хлопці

Коли стало зрозуміло, що Бельгія не знімає своє застереження, кілька лідерів ЄС порушили питання спільного боргу.

Проте наскільки серйозною є ця пропозиція – не відомо, враховуючи серйозну заборгованість багатьох країн Євросоюзу.

Більшість країн Євросоюзу вважають використання російських активів найкращим варіантом, а двоє співрозмовників видання припустили, що спільний борг запропонували просто як "страшилку".

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? [Репараційна позика] це єдине, що в нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", – сказав четвертий дипломат.

Крім плану "Б" у вигляді спільного боргу, існує ще й третій варіант – припинення фінансової підтримки України, але його підтримує лише Угорщина.

Остаточне рішення лідерів ЄС має бути ухвалене не пізніше 18 грудня.

  • Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня.
  • Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступник трьох років – з 2026-го до 2028-го, розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький.
євросоюзбельгіяфінансова допомогарепараційний кредит