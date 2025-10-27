Politico: ЄС почав думати над "планом Б" після блокування Бельгією репараційного кредиту

Фото: depositphotos.com

Європейський Союз буде змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу для підтримки України, якщо Бельгія не розблокує механізм "репараційного кредиту" з використанням заморожених російських активів. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу.

Без нової фінансової допомоги в України можуть виникнути серйозні труднощі вже наприкінці першого кварталу 2026 року.

Бельгія отримала юридичну пропозицію Єврокомісії щодо використання російських активів, більшість з яких фізично знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear, лише вранці 23 жовтня перед самітом Євросоюзу. У такій ситуації було важко очікувати, що прем'єр Барт де Вевер одразу підпише документ, що може наразити Бельгію на фінансові ризики, пише Politico.

Коли стало зрозуміло, що Бельгія не знімає своє застереження, кілька лідерів ЄС порушили питання спільного боргу.

Проте наскільки серйозною є ця пропозиція – не відомо, враховуючи серйозну заборгованість багатьох країн Євросоюзу.

Більшість країн Євросоюзу вважають використання російських активів найкращим варіантом, а двоє співрозмовників видання припустили, що спільний борг запропонували просто як "страшилку".

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? [Репараційна позика] це єдине, що в нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", – сказав четвертий дипломат.

Крім плану "Б" у вигляді спільного боргу, існує ще й третій варіант – припинення фінансової підтримки України, але його підтримує лише Угорщина.

Остаточне рішення лідерів ЄС має бути ухвалене не пізніше 18 грудня.