Прем'єр Бельгії про блокування репараційного кредиту: Ми не погані хлопці

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не блокує допомогу Україні, а ставить легітимні запитання

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер провів тривалу пресконференцію після саміту ЄС, на якому він заблокував використання тіла заморожених російських активів для надання Україні "репараційного кредиту". Він заявив, що насправді Бельгія не блокує допомогу, а ставить легітимні запитання щодо використання грошей, що зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear.

"Politico назвав мене поганим хлопцем. Можете собі уявити? Ми не погані хлопці, ми найкращі хлопці в місті", – сказав прем'єр.

"Я хотів би позбутися цих грошей", – запевнив де Вевер.

"Хочете – заберіть. Заберіть їх у Берлін і заберіть весь ризик з собою. Я навіть дам бронеавтомобіль і кількох охоронців на додачу, бо вони вам знадобляться", – пожартував він.

Де Вевер нагадав, що Бельгія віддає Україні податки з заморожених активів, щоб не бути звинуваченою в тому, що вона "кладе путінські гроші собі в кишеню".

За словами прем'єра, на саміті лідерів ЄС Бельгія не отримала відповіді на три ключові проблеми.

Перша з них – це юридичне підґрунтя запропонованого механізму. "Чи законно це? До минулого року всі вважали це незаконним. Навіть під час Другої світової війни... заморожені активи ніколи не чіпали", – сказав де Вевер.

По-друге, додав політик, він не побачив "цунамі ентузіазму" з боку лідерів, коли він запропонував підписатися під гарантією на 140 млрд євро.

Третя претензія Бельгії стосується того, що заморожені активи є не лише в Euroclear.

На запитання, чи підтримає Бельгія альтернативу – позичити гроші для України, прем'єр відповів ствердно: "Якщо завтра буде пропозиція взяти 45 млрд євро боргу на два роки – я буду "за" на 100%".