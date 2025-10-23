Прем’єр-міністр Бельгії поставив три умови для репараційної позики

Бельгійський прем'єр вимагає юридичних гарантій і розподілу ризиків між усіма країнами перед використанням російських заморожених активів

Фото: EPA Ollivier Matthis

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер визначив три ключові вимоги для підтримки ініціативи "репараційної позики" Україні. Про це він заявив журналістам напередодні саміту лідерів ЄС 23 жовтня.

Питання є критичним для Бельгії, оскільки саме тут, у фінансовому депозитарії Euroclear, зберігаються знерухомлені активи РФ. Бельгійський прем'єр наголошує на історичній безпрецедентності такого кроку.

"Кожна країна Європейського Союзу і навіть коаліція охочих, якщо вони хочуть допомогти Україні, конфіскувавши російські знерухомлені активи, це захід, який ніколи раніше не вживався в історії, навіть під час Другої світової війни. Знерухомлені активи завжди були імунітетом. Їх ніколи не чіпали", – заявив де Вевер.

Перша вимога – повний розподіл ризиків між усіма країнами ЄС. "Ми хочемо взаємної компенсації ризику, бо ризик дуже і дуже великий. Ми можемо зіткнутися з претензіями на десятки мільярдів євро, можливо, сотні мільярдів євро. Тож якщо ці претензії надходять, ми повинні нести відповідальність разом", – пояснив прем'єр-міністр.

Друга умова стосується спільних гарантій: "Друга умова, якої ми прагнемо, – це спільні гарантії. Якщо гроші вже мають бути надані, то це має статися негайно. Кожна держава-член повинна буде зробити свій внесок, якщо щось піде не так".

Він зазначив, що Бельгія хоче мати гарантії того, що у разі необхідності повернення коштів, кожна держава-член ЄС братиме участь у цьому, адже наслідки не можуть лягти лише на Бельгію.

Третя вимога – синхронні дії всіх країн, які володіють російськими активами.

"Ми не єдина країна з іммобілізованими російськими активами. Ми єдина країна, яка пропонує ці активи Україні, але є й інші країни в Європі, також у G7, які мають значну кількість іммобілізованих російських активів. Що ж, якщо ми хочемо передати їх Україні, ми повинні робити це всі разом. Якщо ні, російські заходи у відповідь можуть вдарити лише по Бельгії", – застеріг де Вевер.

Бельгійський лідер висловив серйозні занепокоєння щодо можливої відповіді Кремля. Він застеріг, що держави-члени мають усвідомлювати: якщо вони скористаються коштами Путіна, він може відповісти тим самим – забрати їхні гроші.

За словами прем’єра, російська влада може конфіскувати активи європейських компаній, а заморожені західні кошти, які перебувають у Росії, також можуть бути вилучені. Ба більше, подібні дії, ймовірно, здійснять і країни, дружні до Росії.