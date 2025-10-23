Премьер-министр Бельгии выдвинул три условия для получения репарационного кредита

Фото: EPA Оливье Маттис

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер определил три ключевых требования для поддержки инициативы "репарационного кредита" для Украины. Об этом он заявил журналистам накануне саммита лидеров ЕС 23 октября.

Этот вопрос имеет критическое значение для Бельгии, поскольку именно здесь, в финансовом депозитарии Euroclear, хранятся замороженные активы РФ. Бельгийский премьер подчеркивает беспрецедентный исторический характер этого шага.

"Каждая страна Европейского Союза и даже коалиция желающих, если они хотят помочь Украине, конфискуя замороженные российские активы, это мера, которая никогда раньше не применялась в истории, даже во время Второй мировой войны. Замороженные активы всегда были неприкосновенными. Их никогда не трогали", – заявил де Вевер.

Первое требование – полное распределение рисков между всеми странами ЕС. "Мы хотим взаимной компенсации риска, потому что риск очень и очень велик. Мы можем столкнуться с претензиями на десятки миллиардов евро, возможно, сотни миллиардов евро. Поэтому, если эти претензии поступают, мы должны нести ответственность вместе", – пояснил премьер-министр.

Второе условие касается совместных гарантий: "Второе условие, которого мы добиваемся, – это совместные гарантии. Если деньги должны быть предоставлены, то это должно произойти немедленно. Каждое государство-член должно будет внести свой вклад, если что-то пойдет не так".

Он отметил, что Бельгия хочет получить гарантии того, что в случае необходимости возврата средств, каждое государство-член ЕС будет участвовать в этом, поскольку последствия не могут лечь только на Бельгию.

Третье требование – синхронные действия всех стран, владеющих российскими активами.

"Мы не единственная страна с замороженными российскими активами. Мы единственная страна, которая предлагает эти активы Украине, но есть и другие страны в Европе, а также в G7, которые имеют значительное количество замороженных российских активов. Что ж, если мы хотим передать их Украине, мы должны делать это все вместе. Если нет, то ответные меры России могут ударить только по Бельгии", – предостерег де Вевер.

Бельгийский лидер выразил серьезную обеспокоенность возможной реакцией Кремля. Он предупредил, что государства-члены должны понимать: если они воспользуются активами Путина, он может ответить тем же — забрать их деньги.

По словам премьер-министра, российские власти могут конфисковать активы европейских компаний, а замороженные западные средства, находящиеся в России, также могут быть изъяты. Более того, подобные действия, вероятно, предпримут и страны, дружественные России.