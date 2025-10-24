Премьер Бельгии о блокировании репарационного кредита: Мы не плохие парни
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер провел длительную пресс-конференцию после саммита ЕС, на котором он заблокировал использование тела замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного кредита". Он заявил, что на самом деле Бельгия не блокирует помощь, а задает легитимные вопросы относительно использования денег, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear.
"Politico назвало меня плохим парнем. Можете себе представить? Мы не плохие парни, мы лучшие в городе", – сказал премьер.
"Я хотел бы избавиться от этих денег", – заверил де Вевер.
"Хотите – заберите. Заберите их в Берлин и заберите весь риск с собой. Я даже дам бронеавтомобиль и нескольких охранников в придачу, потому что они вам понадобятся", – пошутил он.
Де Вевер напомнил, что Бельгия отдает Украине налоги с замороженных активов, чтобы не быть обвиненной в том, что она "кладет путинские деньги себе в карман".
По словам премьера, на саммите лидеров ЕС Бельгия не получила ответа на три ключевые проблемы.
Первая из них – это юридическая подоплека предложенного механизма. "Законно ли это? До прошлого года все считали это незаконным. Даже во время Второй мировой войны... замороженные активы никогда не трогали", – сказал де Вевер.
Во-вторых, добавил политик, он не увидел "цунами энтузиазма" со стороны лидеров, когда он предложил подписаться под гарантией на 140 млрд евро.
Третья претензия Бельгии касается того, что замороженные активы находятся не только в Euroclear.
На вопрос, поддержит ли Бельгия альтернативу – занять деньги для Украины, премьер ответил утвердительно: "Если завтра будет предложение взять €45 млрд долга на два года – я буду "за" на 100%".
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать по 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го до 2028-го, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что для Украины важно, чтобы средства от замороженных активов РФ частично тратились на финансирование производства дальнобойного оружия.
Комментарии (0)