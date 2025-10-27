НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК, ее мужа и сына
Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК, бывшей депутатки Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Материалы следствия открыли для ознакомления стороне защиты, после чего дело направят в суд.
По версии следствия, в течение 2020-2024 годов руководитель КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" незаконно обогатилась на 160 млн грн, привлекая к схеме своих мужа и сына.
Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего при содействии мужа вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.
Подозреваемым инкриминируют декларирование недостоверной информации, незаконное обогащение и отмывание денег (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование начало Госбюро расследований, затем дело передали в НАБУ.
- В октябре 2024 года состоялись обыски в доме Крупы и ее родственников. Правоохранители заявили, что нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Сначала ВАКС арестовал Крупу с альтернативой залога в 500 млн грн (около $12,1 млн), который постепенно уменьшили до 20 млн грн. После внесения залога Крупа вышла из СИЗО в сентябре 2025 года.
Комментарии (0)