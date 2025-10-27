НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК, ее мужа и сына

Материалы по делу Татьяны Крупы открыли для ознакомления

Татьяна Крупа (фото - Хмельницкая ОГА)

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК, бывшей депутатки Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Материалы следствия открыли для ознакомления стороне защиты, после чего дело направят в суд.

По версии следствия, в течение 2020-2024 годов руководитель КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" незаконно обогатилась на 160 млн грн, привлекая к схеме своих мужа и сына.

Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего при содействии мужа вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.

Подозреваемым инкриминируют декларирование недостоверной информации, незаконное обогащение и отмывание денег (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование начало Госбюро расследований, затем дело передали в НАБУ.