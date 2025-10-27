НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексглави Хмельницької МСЕК, її чоловіка та сина

Матеріали у справі Тетяни Крупи відкрили для ознайомлення

Тетяна Крупа (фото - Хмельницька ОДА)

Антикорупційні органи завершили розслідування стосовно ексголови Хмельницької МСЕК, колишньої депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи. Про це в понеділок, 27 жовтня, повідомили Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Матеріали слідства відкрили для ознайомлення стороні захисту, після чого справу скерують до суду.

За версією слідства, протягом 2020-2024 років керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" незаконно збагатилася на 160 млн грн, залучивши до схеми своїх чоловіка та сина.

Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого за сприяння чоловіка вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

Підозрюваним інкримінують декларування неправдивої інформації, незаконне збагачення і відмивання грошей (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування розпочало Держбюро розслідувань, потім справу передали до НАБУ.