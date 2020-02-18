ГБР сообщило о новом подозрении руководству банка Михайловский

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге бывшему главе банка Михайловский, двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отмечают, что действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на сумму 283 млн грн. Согласно следствию, они выдали кредиты двум связанным компаниям, понимая, что эти деньги не будут возвращены.

Подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Расследование других эпизодов преступлений бывшего руководства банка продолжается. Проверяется причастность к ним и других сотрудников и собственников банка, отмечают в ГБР.

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