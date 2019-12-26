Гривня дешевеет: на межбанке курс доллара резко вырос

В четверг, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,23/23,25, к закрытию котировки составили 23,45/23,53.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг", минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,23, максимальные – 23,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,25, максимальные – 23,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 25,7643/25,7842, к закрытию котировки составили 26,0083/26,0947.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3760/0,3764, к закрытию котировки составили 0,3767/0,3784.