Гривня к закрытию межбанка укрепилась

В среду, 29 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,00/27,03, к закрытию котировки составили 26,93/26,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 27,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные – 27,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3004/29,3302, к закрытию котировки составили 29,2567/29,2785.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3658/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"