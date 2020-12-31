Гривня подешевела. Курсы валют НБУ
31.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Курсы валют НБУ с 31 декабря по 4 января
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на копейку, а по отношению к евро – на 10 копеек. Установленный курс валют будет действовать с 31 декабря по 4 января 2021 года включительно.
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