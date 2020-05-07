Гривня укрепляется. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 7 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,87/26,90, к закрытию котировки составили 26,80/26,82.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,81, максимальные – 26,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,9981/29,0277, к закрытию котировки составили 28,8877/28,9092.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3607/0,3616, к закрытию котировки составили 0,3625/0,3629.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"