Гривня укрепляется. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 7 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,87/26,90, к закрытию котировки составили 26,80/26,82.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,81, максимальные – 26,90.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 28,9981/29,0277, к закрытию котировки составили 28,8877/28,9092.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3607/0,3616, к закрытию котировки составили 0,3625/0,3629.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"