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Гривня вновь ослабла. Курс валют НБУ

24.12.2020, 08:00
Гривня вновь ослабла. Курс валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на 20 копеек, а по отношению к евро – на 5 копеек.

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Анна Ишутина
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