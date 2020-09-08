Гривня вновь укрепилась на межбанковском рынке

Во вторник, 8 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,77/27,79, к закрытию котировки составили 27,76/27,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные – 27,81. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,77, максимальные – 27,83.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8158/32,8366, к закрытию котировки составили 32,7012/32,7248.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3660, к закрытию котировки составили 0,3631/0,3636.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.