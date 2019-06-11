Курс валют: наличные доллар и евро продолжают дешеветь

Во вторник, 11 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,93 коп и составляет 26,1547 грн. Курс продажи упал на 14,70 коп – до 26,5053 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – также 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,2 коп и составляет 29,4533 грн. Средний курс продажи упал на 14,07 коп до 30,0060. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле – за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,669 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 4,134 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)