Интересы НБУ в судах будет защищать компания советника Зеленского

Адвокатская компания Юримекс экономического советника президента Владимира Зеленского Данила Гетманцева выиграла тендер на представление интересов Национального банка в судах различных инстанций. Об этом свидетельствуют данные с портала Prozorro.

По условиям тендера, Юримекс будет представлять интересы НБУ судах в течение 12 месяцев с даты подписания договора. Услуги Юримекс обойдутся НБУ в 444 443 грн.

Юримекс выиграла тендер со второй попытки. Первым победителем стала компания Эврис, которая предлагала свои услуги за почти 2 млн грн. Но ее забраковал Антимонопольный комитет.

Помимо юрфирмы Гетманцева и Эврис, в тендере также принимали участие адвокатские объединения Этерна Ло, Джентлс, Барристерс и Эверлигал.

Данил Гетманцев – 20-й номер в списке партии Слуга народа и будущий глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады.