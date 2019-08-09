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Интересы НБУ в судах будет защищать компания советника Зеленского

Интересы НБУ в судах будет защищать компания советника Зеленского
09.08.2019, 14:54

Юркомпания Юримекс Данила Гетманцева будет представлять в судах интересы НБУ

Адвокатская компания Юримекс экономического советника президента Владимира Зеленского Данила Гетманцева выиграла тендер на представление интересов Национального банка в судах различных инстанций. Об этом свидетельствуют данные с портала Prozorro.

По условиям тендера, Юримекс будет представлять интересы НБУ судах в течение 12 месяцев с даты подписания договора. Услуги Юримекс обойдутся НБУ в 444 443 грн.

Юримекс выиграла тендер со второй попытки. Первым победителем стала компания Эврис, которая предлагала свои услуги за почти 2 млн грн. Но ее забраковал Антимонопольный комитет.

Помимо юрфирмы Гетманцева и Эврис, в тендере также принимали участие адвокатские объединения Этерна Ло, Джентлс, Барристерс и Эверлигал.

Данил Гетманцев – 20-й номер в списке партии Слуга народа и будущий глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады.

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