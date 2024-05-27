Инвестфонд под управлением британского акционера COMINBANK стал обладателем награды

Хедж-фонд Growth Credit Fund IC под управлением Стефана Пола Пинтера завоевал номинацию "Лучший фонд года".

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Украинская команда АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) поздравила акционера банка Стефана Пола Пинтера с выдающимся профессиональным достижением: хедж-фонд GML Capital LLP (Growth Credit Fund IC) под управлением г-на Пинтера завоевал номинацию "Лучший фонд года" в категории фондов, которые инвестируют в кредитные и долговые инструменты на развивающихся рынках по результатам деятельности в 2023 году.

Данная награда является свидетельством успешной работы фонда, его эффективной стратегии и менеджмента.

Награждение состоялось в Лондоне 16 мая 2024 года.

Организатор события и отбора Private Equity Wire European Credit Awards является одной из самых влиятельных наград в области фандрейзинга и практике хедж-фондов.

Напомним, что гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер является акционером АО "КОМИНБАНК", где ему принадлежит 94,86% акций.

В декабре прошлого года, когда Коминбанк отмечал свой 30-летний юбилей, господин Стефан лично прибыл в Киев на открытие цикла благотворительных экскурсий для детей-переселенцев в столичном Музее становления украинской нации.

Многовековые традиции благотворительности Великобритании, привнесённые акционером, легли и в основу корпоративной социальной ответственности банка DOBROKOLO: банк развивает культуру корпоративного волонтёрства, на регулярной основе поддерживает ВСУ, семьи переселенцев, пожилых одиноких украинцев.

Недавно воины, пребывающие на лечении в госпитале, которому ежемесячно помогает банк, передали Стефану флаг Украины с подписями и словами благодарности. В свою очередь акционер выразил почтение защитникам и пожелал им скорейшего выздоровления.





Справка

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) – универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В мае 2024 года по результатам исследования "Стабильность банков Украины: 2 года войны" от рейтингового агентства "Стандарт Рейтинг" АО "КОМИНБАНК" вошел в ТОП-30 украинских банков сразу по нескольким показателям:

- банки, поддерживающие оптимальный запас капитала по значению Н2 (норматив адекватности регулятивного капитала);

- банки с оптимальным уровнем ликвидности по NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования);

- по уровню NPL: доля неработающих кредитов в банке составила 23,81%

- банк занял 6-е место рейтинга по соотношению между чистым комиссионным доходом (ЧКД) и чистым процентным доходом (ЧПД).