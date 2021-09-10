Итоги торгов на межбанке: доллар и евро растут

В пятницу, 10 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,67, к закрытию котировки составили 26,74/26,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные – 26,745. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные – 26,765.

Торги по евро начались с котировок 31,5242/31,5452, к закрытию котировки составили 31,6441/31,6651.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3671/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.