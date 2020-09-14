К закрытию межбанка доллар достиг 28 грн
14.09.2020, 17:04
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
В понедельник, 14 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,95/27,97, к закрытию котировки составили 27,98/28,00.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,95, максимальные – 28,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,97, максимальные – 28,035.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1123/33,1332, к закрытию котировки составили 33,2374/33,2556.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3732/0,3738, к закрытию котировки составили 0,3716/0,3720.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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