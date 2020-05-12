К закрытию межбанка доллар еще подешевел

Во вторник, 12 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,89, к закрытию котировки составили 26,735/26,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,735, максимальные – 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,76, максимальные – 26,89.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0543/29,0976, к закрытию котировки составили 29,0823/29,1068.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3643/0,3653, к закрытию котировки составили 0,3653/0,3658.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"