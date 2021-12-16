К закрытию межбанка доллар и евро подорожали

В четверг, 16 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,15/27,17, к закрытию котировки составили 27,175/27,195.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,15, максимальные – 27,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,17, максимальные – 27,24.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6930/30,7156, к закрытию котировки составили 30,7811/30,8010.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3686/0,3691, к закрытию котировки составили 0,3691/0,3698.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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