К закрытию межбанка доллар немного подешевел

В четверг, 14 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,68/26,71, к закрытию котировки составили 26,67/26,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,68. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,71.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,8277/28,8601, к закрытию котировки составили 28,7849/28,8065.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3607/0,3614, к закрытию котировки составили 0,3584/0,3588.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"