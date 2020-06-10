К закрытию межбанка доллар подешевел

В среду, 10 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,63/26,66, к закрытию котировки составили 26,575/26,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,575, максимальные – 26,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,66.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2223/30,2537, к закрытию котировки составили 30,1998/30,2282.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3877/0,3884, к закрытию котировки составили 0,3861/0,3866.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"