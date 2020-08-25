К закрытию межбанка доллар подешевел

В понедельник, 25 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,42/27,45, к закрытию котировки составили 27,38/27,40.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,38, максимальные – 27,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,40, максимальные – 27,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3556/32,3882, к закрытию котировки составили 32,3850/32,4087.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3675/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3649/0,3653.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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