К закрытию межбанка доллар подорожал

Во вторник, 13 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,13/25,17, к закрытию котировки составили 25,15/25,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,13, максимальные – 25,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,153, максимальные – 25,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,1305/28,1727, к закрытию котировки составили 28,1202/28,1400.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3831/0,3841, к закрытию котировки составили 0,3848/0,3853.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"