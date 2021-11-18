К закрытию межбанка доллар подорожал

В четверг, 18 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,39/26,41, к закрытию котировки составили 26,50/26,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,39, максимальные – 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,41, максимальные – 26,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9104/29,9330, к закрытию котировки составили 30,0536/30,0736.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3632/0,3636, к закрытию котировки составили 0,3621/0,3626.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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