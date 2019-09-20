К закрытию межбанка евро провалился ниже 27 грн

В пятницу, 20 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,43/24,47, к закрытию котировки составили 24,41/24,425.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,41, максимальные – 24,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,425, максимальные – 24,47.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0220/27,0613, к закрытию котировки составили 26,8998/26,9139.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3823/0,3832, к закрытию котировки составили 0,3815/0,3819.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"