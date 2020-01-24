К закрытию межбанка гривня подешевела

В пятницу, 24 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,23/24,26, к закрытию котировки составили 24,44/24,48.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,225, максимальные – 24,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,25, максимальные – 24,48.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7789/26,8207, к закрытию котировки составили 26,9573/26,9989.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3918/0,3929, к закрытию котировки составили 0,3948/0,3959.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"