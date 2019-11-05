К закрытию межбанка гривня подорожала

Во вторник, 5 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,71/24,75, к закрытию котировки составили 24,70/24,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,69, максимальные – 24,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 24,75.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5121/27,5566, к закрытию котировки составили 27,3947/27,4255.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3904/0,3912, к закрытию котировки составили 0,3893/0,3902.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"