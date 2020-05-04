К закрытию межбанка гривня укрепилась

В понедельник, 4 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,99, к закрытию котировки составили 26,93/26,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 26,965. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные – 26,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4779/29,5216, к закрытию котировки составили 29,4210/29,4511.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3578/0,3586, к закрытию котировки составили 0,3577/0,3582.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"