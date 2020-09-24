К закрытию межбанка гривня вновь ослабла

В четверг, 24 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,22/28,24, к закрытию котировки составили 28,265/28,285.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,22, максимальные – 28,265. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,24, максимальные – 28,285.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8847/32,8967, к закрытию котировки составили 32,8919/32,9124.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3653/0,3659, к закрытию котировки составили 0,3656/0,3660.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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