К закрытию межбанка курс доллара вырос

В понедельник, 15 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,76/25,80, к закрытию котировки составили 25,79/25,82.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,705, максимальные – 25,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,725, максимальные – 25,82.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0418/29,0869, к закрытию котировки составили 29,0627/29,0913.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4084/0,4095, к закрытию котировки составили 0,4110/0,4117.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"