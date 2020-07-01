К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 1 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,72/26,74, к закрытию котировки составили 26,86/26,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,72, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,88.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0145/30,0370, к закрытию котировки составили 30,1825/30,1996.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3763/0,3767, к закрытию котировки составили 0,3784/0,3789.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"