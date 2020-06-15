К закрытию межбанка курс евро вырос

В понедельник, 15 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,78/26,81, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные – 26,845. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,79, максимальные – 26,865.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0766/30,1103, к закрытию котировки составили 30,2024/30,2336.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3799/0,3808, к закрытию котировки составили 0,3814/0,3822.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"