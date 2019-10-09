К закрытию межбанка курс гривни вновь вырос

В среду, 9 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,71/24,74, к закрытию котировки составили 24,62/24,66.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,62, максимальные – 24,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,66, максимальные – 24,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0871/27,1175, к закрытию котировки составили 27,0327/27,0766.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3790/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3788/0,3796.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"