К закрытию торгов на межбанке гривня ослабла

В понедельник, 24 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,46/24,49, к закрытию котировки составили 24,495/24,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,46, максимальные – 24,495. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,49, максимальные – 24,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4559/26,4883, к закрытию котировки составили 26,5721/26,5968.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3774/0,3782, к закрытию котировки составили 0,3737/0,3743.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"