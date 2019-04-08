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08.04.2019, 10:30

Как изменились депозитные ставки за последние две недели

Как изменились депозитные ставки за последние две недели

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 08.04.2019)

По итогам последних двух недель средние депозитные ставки упали для валютных вкладов на сроки от полугода. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 8.04.2019). Гривневые вклады преимущественно выросли.

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально выросли в цене для периодов свыше года (на 0,54 п.п. до 14,74% годовых). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,18 п.п. до 14,20% годовых. Не изменили свою доходность вклады на период до 1 месяца (10,50%). Бессрочные сбережения предлагают 7,93% годовых, вклады сроком от 1 до 3 - 11,94% годовых. Депозиты на срок от полугода до года снизили доходность на 0,68 п.п. до 14,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Лидером падения ставок среди валютных сбережений стали вклады на срок от полугода до года, их средняя стоимость снизилась на 0,60 п.п. до 2,42% годовых. Вклады сроком свыше года упали в цене на 0,13 п.п. до 3,01% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,68 п.п. до 3,12% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения в долларах предлагают доходность 0,91% годовых. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев предоставляют 1,25% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,47 п.п. до 1,67% годовых. Средняя стоимость депозитов периодом свыше года опустилась на 0,22 п.п. и составляет 2,14% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,57% годовых. Также не претерпели изменений средние ставки для периодов до месяца (1,07%) и от 1 до 3 месяцев (1,22%). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,69 п.п. до 2,36% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 08.04.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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