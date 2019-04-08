Как изменились депозитные ставки за последние две недели

По итогам последних двух недель средние депозитные ставки упали для валютных вкладов на сроки от полугода. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 8.04.2019). Гривневые вклады преимущественно выросли.

Средние процентные ставки по депозитам

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Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые сбережения максимально выросли в цене для периодов свыше года (на 0,54 п.п. до 14,74% годовых). Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,18 п.п. до 14,20% годовых. Не изменили свою доходность вклады на период до 1 месяца (10,50%). Бессрочные сбережения предлагают 7,93% годовых, вклады сроком от 1 до 3 - 11,94% годовых. Депозиты на срок от полугода до года снизили доходность на 0,68 п.п. до 14,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Лидером падения ставок среди валютных сбережений стали вклады на срок от полугода до года, их средняя стоимость снизилась на 0,60 п.п. до 2,42% годовых. Вклады сроком свыше года упали в цене на 0,13 п.п. до 3,01% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,68 п.п. до 3,12% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения в долларах предлагают доходность 0,91% годовых. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев предоставляют 1,25% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,47 п.п. до 1,67% годовых. Средняя стоимость депозитов периодом свыше года опустилась на 0,22 п.п. и составляет 2,14% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,57% годовых. Также не претерпели изменений средние ставки для периодов до месяца (1,07%) и от 1 до 3 месяцев (1,22%). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,69 п.п. до 2,36% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 137 депозитным программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 08.04.19