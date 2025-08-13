Китай выбрал литовские банки для ответа на санкции ЕС

Фото: EPA

Китай ввел контрмеры в отношении двух европейских банков в ответ на санкции Европейского Союза в отношении китайских финансовых учреждений. Об этом сообщило министерство торговли КНР.

Санкции касаются литовских UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Отныне организациям и частным лицам в Китае запрещено осуществлять транзакции, сотрудничать или осуществлять другую связанную деятельность с этими банками.

ЕС ввел ограничения против двух китайских банков в рамках 18-го пакета санкций против РФ. В Евросоюзе считают, что Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank помогают России обходить действующие торговые ограничения.

Ранее Китай заявлял, что обвинения ЕС в адрес двух банков "безосновательны". Санкции против них вступили в силу 9 августа.

В отдельном заявлении министерство выразило надежду, что ЕС "будет дорожить отношения с Китаем, исправит свои ошибки и прекратит наносить ущерб интересам страны.

Представитель Европейской комиссии по вопросам экономической безопасности Улоф Хилл заявил, что "после официального получения этих мер ЕС подробно изучит их, прежде чем принять решение о любых дополнительных дальнейших шагах".

"ЕС уже конструктивно взаимодействует с Китаем по вопросу о подсанкционных китайских организациях и открыт для поиска взаимоприемлемого решения, следствием которого может стать исключение банков из списка", – сказал Гилл.

Литовский коммерческий банк Urbo считает, что санкции, введенные против него Китаем, не повлияют на финансовые показатели.

"Наш банк не осуществляет финансовых операций в Китае и не имеет деловых отношений с лицами или организациями из этой страны", – заявил журналистам руководитель администрации финучреждения Марюс Арлаускас.

Mano Bankas ситуацию пока не комментировал.