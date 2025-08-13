Китай обрав литовські банки для відповіді на санкції ЄС

Китай запровадив санкції проти UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas

Фото: EPA

Китай запровадив контрзаходи щодо двох європейських банків у відповідь на санкції Європейського Союзу щодо китайських фінансових установ. Про це повідомило міністерство торгівлі КНР.

Санкції стосуються литовських UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas. Відтепер організаціям і приватним особам у Китаї заборонено здійснювати транзакції, співпрацювати чи здійснювати іншу пов'язану діяльність із цими банками.

ЄС запровадив обмеження проти двох китайських банків у межах 18-го пакета санкцій проти РФ. У Євросоюзі вважають, що Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank допомагають Росії обходити чинні торговельні обмеження.

Раніше Китай заявляв, що звинувачення ЄС на адресу двох банків "безпідставні". Санкції проти них набули чинності 9 серпня.

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС "дорожитиме відносинами з Китаєм, виправить свої помилки й припинить завдавати шкоди інтересам країни.

Представник Європейської комісії з питань економічної безпеки Улоф Гілл заявив, що "після офіційного отримання цих заходів ЄС докладно вивчить їх, перш ніж ухвалити рішення про будь-які додаткові подальші кроки".

"ЄС уже конструктивно взаємодіє з Китаєм у питанні про підсанкційні китайські організації й відкритий для пошуку взаємоприйнятного рішення, наслідком якого може стати вилучення банків зі списку", – сказав Гілл.

Литовський комерційний банк Urbo вважає, що санкції, введені проти нього Китаєм, не вплинуть на його фінансові показники.

"Наш банк не здійснює фінансових операцій у Китаї та не має ділових відносин з особами чи організаціями з цієї країни", – заявив журналістам керівник адміністрації фінустанови Марюс Арлаускас.

Mano Bankas ситуацію поки що не коментував.