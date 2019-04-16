Конгресс США запросил у банков информацию о сделках Трампа с РФ

Палата представителей США внаправила повестки крупнейшие международные банки с требованием предоставить информацию о сделках президента Дональда Трампа с российскими банками. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

В частности повестки получили Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group.

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Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уточнил, что повестки пришли в рамках расследования "обвинений в потенциальном иностранном влиянии на политический процесс в США".

Повестки конгрессмены совместно с комитетом финансовых услуг направили 15 апреля текущего года, сообщает Bloomberg.

Конгрессменов интересуют, использовали ли "русские отмытые деньги во время операций с компанией The Trump Organization". В рамках этого расследования, демократы, получившие большинство в нижней палате конгресса подозревают Deutsche Bank. Расследование против банка ведется еще с января 2019 года.

К вступлению в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом немецкий банк продолжал выдавать структурам Трампа кредиты даже тогда, когда другие банки отказывались.

Сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп назвал действия Палаты представителей США "злоупотреблением властью" и "последней попыткой демократов" напасть на главу государства и его семью.