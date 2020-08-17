Курс доллара на межбанке продолжает падать

В понедельник, 17 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,31/27,33, к закрытию котировки составили 27,235/27,255.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,235, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,255, максимальные – 27,34.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4005/32,4161, к закрытию котировки составили 32,3388/32,3625.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3746, к закрытию котировки составили 0,371/0,3714.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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