Курс доллара на межбанке растет

В среду, 19 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,28/27,3, к закрытию котировки составили 27,43/27,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,28, максимальные – 27,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,3, максимальные – 27,46.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5586/32,5825, к закрытию котировки составили 32,7541/32,7899.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,373/0,3737, к закрытию котировки составили 0,3745/0,375.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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