Курс доллара на межбанке вырос
20.07.2020, 17:12
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В понедельник, 20 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,48/27,51, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,48, максимальные – 27,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,51, максимальные – 27,65.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,4838/31,5182, к закрытию котировки составили 31,5223/31,5424.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3825/0,3834, к закрытию котировки составили 0,3857/0,3861.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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