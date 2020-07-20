Курс доллара на межбанке вырос

В понедельник, 20 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,48/27,51, к закрытию котировки составили 27,61/27,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,48, максимальные – 27,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,51, максимальные – 27,65.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,4838/31,5182, к закрытию котировки составили 31,5223/31,5424.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3825/0,3834, к закрытию котировки составили 0,3857/0,3861.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Александра Шмыкова

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