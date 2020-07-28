Курс доллара на межбанке вырос

Во вторник, 28 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,66/27,69, к закрытию котировки составили 27,71/27,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,635, максимальные – 27,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,66, максимальные – 27,735.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4396/32,4748, к закрытию котировки составили 32,5121/32,5245.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3852/0,3861, к закрытию котировки составили 0,3816/0,3822.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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