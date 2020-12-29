Курс доллара опустился. Итоги торгов на межбанке
29.12.2020, 17:06
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
Во вторник, 29 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,30/28,325, к закрытию котировки составили 28,19/28,215.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,16, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,185, максимальные – 28,325.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,6392/34,6669, к закрытию котировки составили 34,5750/34,6056.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3841/0,3846, к закрытию котировки составили 0,3824/0,3829.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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