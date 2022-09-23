Курс доллара продолжает расти. Курсы валют в банках
23.09.2022, 11:08
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 23 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 13 коп. и составляет 41,58 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. и составил 42,52 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 42,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 43,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 40,57 грн. Средний курс продаж упал на 10 коп. и составляет 41,83 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, максимальный – 42,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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