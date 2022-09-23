О состоянии экономики через полгода войны и запасе прочности у Украины на канале "Цена Государства" подискутировали Александр Паращий — руководитель аналитического отдела Concorde Capital и Евгений Дубогрыз — банковский эксперт CASE Украина.

Важнейшее из дискуссии, главные выводы и прогнозы макроэкономистов — коротко в материале LIGA.net.

Третья неудачная попытка

В 2022 году украинский ВВП не смог протестировать уровень в 200 млрд долларов, который ему прогнозировали в предыдущем году. Вновь экономика болезненно падает из-за войны.

Основная проблема всем понятна — ситуация с безопасностью оказывает болезненное влияние. Места, которые генерировали более половины ВВП Украины, их так или иначе затронула война. Только из-за этой ситуации нас в развитии отбросило на два-три года.

Когда опасность столь сильно растет, инвестиции прекращаются. Полная остановка всех инвестиций – это первый эффект, который произошел уже 24 февраля. У Украины были перспективы развития экономики, технологий, энергетики. Сейчас этого нет, это сильно откладывает нашу историю успеха.

Падение численности населения, дохода и спроса

Вторая составляющая ситуации с безопасностью — большая эмиграция. Население Украины очень резко упало: если в начале года вне оккупированных территорий у нас проживало около 37,4 млн человек, то сегодня — 30,4 млн человек.

Количество людей, ныне вовлеченных в экономику страны – создающих спрос, предлагающих свои услуги, упало на 19%. Это самый болезненный фактор, который оказывает влияние как на сегодня, так и на много лет вперед.

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Средние доходы населения упали на 14–15%. Мы видим существенное увеличение безработицы. Другие факторы, формирующие доходы населения: пенсии, социальная поддержка, существенно возросшее обеспечение военных — падение доходов не столь сильно, как может казаться по официальной статистике.

Эмиграция и падение доходов влияют на спрос. Внутренний спрос всегда был движущей силой экономики, а сейчас он упал на 30–35%. От этого пострадал потенциал нашей экономики.

Закрытие портов и экспорт

Другим важным фактором, существенно ухудшившим состояние экономики — блокирование морских портов. Через море у нас экспортировалось более 60% продукции по стоимости. Блокировка имела тяжелые последствия для наших экспортеров.

Сейчас ситуация налаживается. По крайней мере, есть гуманитарные конвои, которые позволяют вывозить больше зерна. Но это не сильно улучшило ситуацию.

Блокировка экспорта отрезало около 15% нашего ВВП. При этом наша экономика по официальным данным упала более существенно — 37%. Но даже официальные цифры лучше прогнозов, которые давало НБУ и правительство.

Однако это не означает, что экономика ведет себя лучше ожиданий. Это, возможно, означает, что худшее впереди. Например, в предыдущем кризисе падение экономики было не столь крупным в 2014-м. Худшие показатели были именно в 2015-м — на следующий год.

Оборванные цепочки

Чего не было в 2014-2015 годах, а с чем мы сейчас столкнулись? Кроме миграции, очень быстро и резко были разорваны цепочки снабжения. То есть бизнес цепочки между новыми временно оккупированными территориями и остальной Украиной разорвались мгновенно.

Фактически от нас отрезали регионы, которые в прошлом году генерировали около 9% ВВП. С учетом всех цепочек поставок, проблемными являются около 20% нашего ВВП. Это если не учитывать, что вблизи оккупированных территорий идут боевые действия (если учитывать это, речь идет о 30–35% ВВП).

Самочувствие банков

Нацбанк и банки продают себя как историю успеха — тот сектор, который якобы менее поражен из всех. А мы это и видим: они функционируют, нам нестрашно ходить в банки. Относительно банкротств: с февраля ушли с рынка четыре банка: два – потому что они принадлежали России, еще два – по экономическим причинам.

Гривневые кредиты бизнеса выросли в кризис. Выросли депозиты населения (в основном это средства по требованию) и бизнеса. Активы банков выросли в гривне из-за влияния валютного курса.

За январь-июль банки смогли даже получить чистую прибыль — в 10 раз меньше прошлогодней, но прибыль. Причины: валютная переоценка и повышение эффективности банков. Они сокращают издержки, зарабатывают на ценных бумагах.

Неработающие кредиты

Банки потеряли 30–35% кредитного портфеля, потому что заемщики стали беднее. Финучреждения продолжают начислять проценты там, где их не платят. Потом им еще предстоит тратиться на формирование резервов.

Больше всего доходность упала как раз из-за формирования резервов (в результате признания кредитных убытков). Банки признали лишь четверть убытков. Они будут расти.

Нет признаков банкопада

Самый главный показатель работы банков — это ликвидность. Речь о способности здесь и сейчас обеспечивать платежи, отдавать депозиты, производить расчеты. С мая мы вернулись в профицит ликвидности.

Структурный профицит ликвидности составляет более 150 млрд. грн. Это те ресурсы, которыми банки владеют, но их некуда инвестировать. Основания для кризиса или банкопада отсутствуют.

Банковской системе плохо. Но она работает — способна обеспечивать расчеты и вносить свой вклад в экономическое развитие.

Как дальше будет развиваться ситуация

Нам всех хотелось бы какого-нибудь позитива, что скоро все наладится. Сейчас мы должны понять, что новая волна мобилизации в России не позволяет нам говорить о завершении войны через полгода или год.

Ситуация в экономике будет оставаться сложной. Как было с самого начала, так и сейчас основные вопросы:

выдержит ли наше государство этот удар;

сможет ли наша государственная машина функционировать;

будет ли достаточно средств для обеспечения армии и социальной поддержки;

будут ли нам помогать наши западные партнеры.

Доходы бюджета у нас резко упали, а военные расходы очень выросли. Мы зависим от финансирования нашей дыры в бюджете западными партнерами.

Внушает оптимизм ожидание правительства, что в 2023 году Украина будет получать стабильную поддержку от МВФ, ЕС и США в размере $3,5 млрд ежемесячно. Но юридических гарантий пока нет. Нам, вероятно, понадобится около $4 млрд в месяц. Остаток придется финансировать эмиссией.

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